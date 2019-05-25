成年人可訂契約 預選監護人

2019-05-25

高齡化社會 民法修正意定監護制

〔記者黃欣柏／台北報導〕有鑑於台灣已進入高齡化社會，現行的成年人監護制度漸不足以因應，立法院院會昨三讀通過「民法部分條文修正案」，增訂成年人意定監護制度，條文明定民眾可自行預約一人或數人擔任其監護人，日後若本人因故喪失意思能力，可由受任者協助進行人身養護及財產管理事宜。

據了解，我國目前的成年人監護制度，主要是針對有精神障礙、失智症或其他缺陷而無法自主表達意思之人，由法院依職權從配偶、四親等內親屬選定監護人，考量現制可能不盡符合現代人需求，因此司法院、行政院與朝野多名立委均提案增訂「意定監護」制度，讓民眾可自行與指定對象成立監護契約。

可委託一人或多人 也可分別約定負責領域

根據三讀條文，民眾可以選擇委託一人或多人在將來擔任其監護人，且可分別約定每個人負責的領域，例如財產處置與醫療事宜可分交不同對象處理，雙方的契約須由公證人作成公證書，在七天內以書面通知居住地管轄法院，在當事人受法院監護宣告後才正式生效，且當事人在立約後得隨時終止契約，若前後成立互相牴觸之契約，則視為前一版本撤回。

貫徹當事人自主原則 避免法官難斷家務事

由於修法意旨是貫徹「當事人自主原則」，三讀條文明定，在當事人訂有意定監護契約時，法院應以該契約為優先，除非有事實足認受任者有意圖詐欺財產、長期不在國內等不適任情形，才能依職權改定其他監護人。

另外，條文中也規定，意定監護契約可約定是否給付報酬，但若沒有約定，監護人可以請求法院按其勞力與受監護人之財力酌定報酬。

提案人之一、民進黨立委吳玉琴指出，意定監護對於我國因應高齡化社會而言是最重要的法律制度，現行監護制度是等自己失能後由法院選定監護人，但畢竟「法官難斷家務事」，還是自己最清楚要由誰來「代表本人」。

年增6千多件監護宣告聲請 未來可省事

吳玉琴強調，目前我國法院每年新增六千多件監護宣告聲請，意定監護制度的施行，除了能更尊重受監護人的意願，也可讓法官省下耗時、燒腦的調查。

台灣已進入高齡化社會，現行的成年人監護制度漸不足以因應，立法院院會昨三讀通過「民法部分條文修正案」，增訂成年人意定監護制度。（資料照）

立院三讀原民教育法、 長照法部分條文

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