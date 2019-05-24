莫名不舒服 自律神經失調

2019-05-24

文／張君威

◎案例1：陳先生常因呼吸困難，反覆被送到急診室。折騰了半天，醫師告知檢查都正常。沒想到過幾天，他又發生同樣的狀況送急診。

◎案例2：蔡小姐常常感覺心跳加快，呼吸急促，反覆到心臟科就診，做了24小時心電圖，藥也吃了，症狀卻沒改善，醫師說這是自律神經失調，建議她去看精神科。

遍訪名醫 卻找不到原因

他們到精神科門診，醫師仔細詢問，發現他們除了胸悶、心悸、呼吸急促外，似乎還有頭痛、眩暈、眼睛乾澀、耳鳴、手抖、腸胃道不適、頻尿，此外還會有焦躁、不安、集中力變低、有氣無力、記憶力衰退等症狀。

病人通常遍訪名醫，做了胃鏡、腦波、電腦斷層、神經傳導等相當多的檢查，但報告卻大多正常，不禁懷疑自己究竟是得了什麼難治之病。

這種感覺身體整組都壞掉，什麼科的醫師都看了，所有檢查也都做了，卻找不到原因，就有可能是自律神經失調。

自律神經包括交感神經和副交感神經，交感神經使心跳加快、呼吸急促、腸胃消化變慢、與增加肌肉張力等，使人處在焦慮、緊繃的狀態，用以應付緊急的情況；相反地，副交感神經系統則能使心跳放慢、呼吸減緩、促進腸胃消化、與減弱肌肉張力，使人體呈現放鬆的反應。

檢測儀檢測 再對症治療

自律神經從頭到膀胱，像縱貫線一樣，穿越人體各部位器官，交感與副交感神經系統相互拮抗作用，保持一個人的舒適平衡；若交感與副交感神經無法協調，人就會出現渾身不舒服的許多症狀。

懷疑自律神經有問題，可透過自律神經檢測儀檢測，再經由藥物與生理回饋訓練治療。

（作者為天主教輔仁大學附設醫院精神科主治醫師）

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