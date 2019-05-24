簽法案之筆 蔡贈祁家威

2019-05-24

同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」正式公布後，蔡英文總統將簽署該法的筆致贈同志運動先驅祁家威。總統府表示，有些國家元首對於重要法案，會將簽署法案的筆致贈催生這項法案的關鍵人物，因此，總統將這枝歷史之筆致贈祁家威。

總統在親筆信函寫著「家威先生，我用這隻筆，簽署了司法院釋字第748號解釋施行法，請您留念。願愛團結這塊土地上的每一個人。」

台灣同志諮詢熱線協會昨表示，祁家威今將出席同志集體婚禮趴踢，會在北市信義區公所用這枝筆幫新人簽字當見證人。（記者蘇永耀）

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