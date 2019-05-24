豪雨災損估逾7千萬 高雄最嚴重

2019-05-24

〔記者簡惠茹、楊心慧／台北報導〕五月十七日起豪雨造成農產損失，農委會昨天估計損失超過七千萬元，以高雄市損失一千七百二十萬元最嚴重，農作物損失以水稻、西瓜、木瓜、香瓜和香蕉為主。近日台北市蔬菜批發價葉菜類漲幅大，台北農產運銷公司主秘路全利表示，這兩天菜價上漲主要是日前的暴雨影響採收，進貨量較少。

北農數據顯示，昨台北市蔬菜到貨量一千三百七十噸，較前天減少七十六噸，漲價菜種多為葉菜類，青江菜從前天每公斤廿三元，漲至卅二元，漲幅卅九．一三％；Ａ菜從前天每公斤十二元，漲至十四元，漲幅十六．六六％。

經農糧署、畜牧處彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農產品估計損失金額六千六百九十萬元，加上受損農業設施，共七千六百七十二萬元。高雄市損失最大，主要作物是水稻，其次為屏東縣損失一千五百卅六萬元，南投縣一千兩百六十七萬元，以及苗栗縣一千兩百卅四萬元。

農作物被害面積一千八百六十六公頃，損害程度廿二％，換算無收穫面積四百一十五公頃；受損作物主要為一期水稻，被害面積一千兩百六十一公頃，損害程度廿三％，換算無收穫面積兩百八十七公頃，損失金額達三千一百九十一萬元，其次為巨峰葡萄、西瓜、木瓜、香瓜等。

農糧署表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區品項，包含桃園市觀音區、新屋區與新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市的香瓜、洋香瓜及西瓜，還有桃園市楊梅區的洋香瓜及西瓜，以及高雄市美濃區、旗山區及杉林區的稻米，香瓜及洋香瓜每公頃救助金額為七萬五千元，西瓜每公頃為六萬元，稻米每公頃一萬八千元。

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