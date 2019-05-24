端節將至 豬價提前上漲

2019-05-24

每公斤衝上80元 2年來新高

〔記者簡惠茹、廖淑玲／綜合報導〕豬價拍賣價格今年以來一直在每公斤七十元擺盪，五月十一日突破每公斤八十元，是兩年來新高。雞蛋價格則較年初回穩，批發價格已降到每台斤三十四元。農委會副主委黃金城指出，豬價在合理範圍內，端午節前一週會協調台糖每天釋出約兩千頭豬增加供應量，穩定豬肉價格。

協調台糖釋出豬隻 增供應量

根據中央畜產會統計，五月二十二日的毛豬拍賣價格每公斤是七十八．八元，交易頭數兩萬兩千頭左右；毛豬平均拍賣價格，今年一直在每公斤七十元左右擺盪，最低曾在二月十一日下跌到每公斤六十一．四九元，今年五月初開始止跌回升，五月十一日拍賣價格達到每公斤八十．一五元。

黃金城說明，目前七十九元到八十元還是在合理範圍內，如果衝破八十一元就須注意，供應量每天大概兩萬一千頭也屬正常範圍。端午節前一週會協調台糖釋出更多豬隻，讓每天供應量可以維持在兩萬四千頭左右。

黃金城分析，今年價格比較早上漲，是因今年端午節比較早，另外國內約十％豬肉從國外進口，包含加拿大、丹麥和美國，最近受中國非洲豬瘟影響，國際豬肉價格上漲，還有前陣子淘汰黑豬一萬多頭，導致價格提早一個月上升。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，此波豬價上漲主要是受到非洲豬瘟影響，台灣因防疫做得好未傳出疫情，但亞洲地區包括中國、蒙古、越南及柬埔寨等國家已向世界動物衛生組織（ＯＩＥ）通報發生非洲豬瘟案例。

黃加安強調，國內豬農擔心非洲豬瘟紛紛減養，加上夏季豬隻胃口不佳成長慢，影響國內毛豬行情，但因應端午節包肉粽的需求，昨天雲林縣交易數量仍有二○七四頭、每公斤均價七十七．四五元，消費者不必擔心端午節買不到豬肉。

雞蛋的批發價三月份高達每台斤四十五元，四月降到三十六元，五月二日降到三十四元以後，價格持續維持。台北市蛋業商業同業公會理事長高傳謨表示，雞蛋目前供應量約十萬箱，無論是價格或供應量都算穩定。

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