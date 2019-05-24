多障小巨人 擁4張街頭藝人證照

2019-05-24

下半身萎縮 僅75公分高 克服缺陷 獲總統教育獎

〔記者蘇孟娟／台中報導〕七十五公分的小巨人！台中特教學校學生潘進富因先天脊椎變形彎曲，以致下半身萎縮，身高僅七十五公分，且有中度智能障礙等多重障礙，卻超越先天缺陷樂在學習，土法煉鋼地以一個音一個音硬記，湊成一段段旋律後，再接成整首歌學習陶笛，一首歌往往要練上數月，用毅力考取四張街頭藝人證照，樂天活出生命高度的他獲總統教育獎肯定。

脊椎變形近90度 只能側睡或趴睡

有多重障礙的潘進富一歲多時就被送進台中育嬰院，因先天脊柱裂，脊椎隨著成長日益彎曲，變形成近九十度直角，讓他只能側睡或趴睡，下半身幾乎未成長，要靠輪椅代步，已是高三生的他身高僅有七十五公分。

即使身體有缺陷，在台中育嬰院長大的孩子卻超樂觀進取，導師戴傳修指出，潘進富遇到不會或一錯再錯的題目，雖會說「怎麼我都學不會」，下一句往往是「我可以再練習」，堅強樂觀。

先天氣不足 學得慢又忘得快

潘進富因長年脊椎彎曲，五臟六腑幾乎擠在一起，學吹陶笛除了氣不足外，一般人很容易理解的長音、短音，對中度智障生卻是超抽象的指令。

戴傳修只能拿著衛生紙讓潘進富對著紙吹，「紙持續飄動沒有掉下來就是長音」，「紙只吹一下飄起又掉落就是短音」，設法把指令具象化助他理解學習更練肺活量。學音樂簡譜也要先教唱音階，教他記住數字一就是DO的音，反覆聽音、記憶，再轉換成指法，光教會看簡譜吹出正確的音，就花了一年的時間。

學得慢、忘得快的潘進富反覆練習，連學生最愛的下課時間他也放棄。他說，有時老是出錯雖想直接跳過音不吹，想到「一首歌少了一個音就不對了」，只好再練，「我不練下去怎麼知道最後會不會成功」。

獲獎最開心 可去見總統

堅持到底地苦練，讓潘進富已有四張街頭藝人證照，常跟著學校團隊外出表演；他說，報名總統教育獎後，心中常有天使與惡魔交戰，「惡魔老是對我說不可能被選中啦，沒想到最後是天使贏了！」現在他最開心的是「可以去見總統」。

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