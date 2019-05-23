記憶體突破 體積縮小、容量更大

2019-05-23

成大團隊登國際期刊

〔記者簡惠茹／台北報導〕全球革命性突破！成大團隊開發出光控多位元記憶體，以多鐵性材料「鐵酸鉍」加上獨步的光控技術存取資料，儲存密度可比市面上既有記憶體高出一百倍，研究受到國際肯定，本月六日登上應用物理界排名第一的國際期刊「自然材料」。

成功大學物理系助理教授楊展其和教授陳宜君團隊，突破記憶體傳統０和一的儲存方式，以多鐵性材料鐵酸鉍開發出光控多位元記憶體，具有八種記憶組態。

楊展其表示，鐵酸鉍是一種多鐵性材料，本身具有三種鐵序性，包含鐵磁、反鐵磁和鐵電，而磁性包含Ｎ極和Ｓ極，電則有正負電，利用這三種特性，可以做出三位元、八種記憶組態，搭配多位元演算法，理論上單位體積儲存密度，可以比現在矽晶做的記憶體，大上十倍到一百倍。

團隊採用光控技術來存取資料，楊展其說，現在的記憶體讀取和寫入資訊，是透過電壓來改變材料狀態，但是這樣還要進一步設計電路，團隊提出關鍵光控技術，以光照的方式來存取資料，利用光撓效應控制記憶體，透過光照產生的局部形變，進而控制鐵酸鉍的多位元記憶組態。

楊展其指出，由於材料長好後本身就是元件，所以不需要複雜電路設計，還可以同時調控多位元記憶狀態，可以大幅縮小記憶體的體積，提升存儲效益，使材料能直接導入量子儲存、量子通訊領域。

陳宜君表示，而且鐵酸鉍記憶體更穩定，不插電就可以保持記憶，且溫度超過攝氏四百度仍能維持記憶組態。

楊展其和陳宜君兩人都是台灣本土培養的學者，楊展其是交通大學材料博士、陳宜君是台灣師範大學物理博士，年僅三十二歲的楊展其，更是成大物理系最年輕的老師，並拿到科技部愛因斯坦計畫補助。楊展其感慨說，這次能成功在自然材料期刊刊登，證明台灣本土研究人才在世界頂尖研究上可以佔有一席之地，對他來說意義重大。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法