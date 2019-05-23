漢方成分衛生棉 可能影響內分泌

2019-05-23

〔記者鄭瑋奇、林菁樺／台北報導〕 衛生棉是女性生理期必備用品，近來出現標榜具備漢方或植物精華，成分標示香草、中藥等，但目前國家標準僅規範外觀、褪色現象、pH值、吸水倍數、滲漏等。中醫師公會全國聯合會法規會委員醫師杜穎純表示，衛生棉不宜添加漢方成分，因其為有機物，容易滋生細菌，曾有個案使用後，出面分泌物變多及經期不順等情況。

標檢局研擬修訂檢驗標準

消基會董事長雷立芬建議政府增訂衛生棉材質成分安全檢視項目，以及規範的國家標準。標檢局第一組科長詹康琴回應，香草、中藥粉的衛生棉規範涉及衛福部，為讓多元的衛生棉可接受檢驗，原料規定中可新增項目，標檢局預計下個月邀請相關主管機關討論，修訂國家檢驗標準。

消基會日前調查市售二十五件衛生棉產品，各產品pH值、吸水倍數、游離甲醛含量均符合規定，但有四件樣品不符合商品標示法規定，包括「Natural Lady漢方保健衛生棉—日用」、「美麗人生複方植物精華衛生棉—日用」、「HEBE負離子草本衛生棉—日用」、「彩虹雨點衛生棉—奈米銀抑菌」等，皆未標示使用方法及保存方法，主管機關可要求限期改善，若未改善可開罰兩萬至二十萬元。

此外，消基會報導雜誌社副社長張琬萍表示，「良爽純天然漢方衛生棉」有白色粉末，標榜具中藥但成分不明，經由身體吸收可能導致女性經期混亂、陰道發炎等。杜穎純也說，漢方成分確實可用在護理方面，但用於衛生棉恐滋生細菌，也可能對內分泌造成影響。

雷立芬提醒，含漢方成分衛生棉多添加薄荷腦、冰片、檜木油、蘆薈等成分，且具有較濃烈氣味，若有呼吸道或皮膚敏感情況，應謹慎使用。

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