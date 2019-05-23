自殺防治法草案初審通過─媒體詳述、教導自殺方法 最重罰百萬

2019-05-23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院社福衛環委員會昨初審通過「自殺防治法草案」，明定宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載教導自殺方法，或詳細描述自殺個案之自殺方法及原因，以及足以助長自殺之情形，違者最高罰一百萬元。另對自殺行為人及其親友之個資應予保密，無故洩漏者罰六千元以上、六萬元以下。

初審條文明定，中央主管機關應設跨部會自殺防治諮詢委員會，以促進各部門自殺防治工作的推動、支援、協調及整合；中央主管機關應擬定全國自殺防治綱領，報行政院核定後實施。

初審條文也明定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載教導自殺方法或教唆、誘使、煽惑民眾自殺之訊息；詳細描述自殺個案之自殺方法及原因；誘導自殺之文字、聲音、圖片或影像資料；毒性物質或其他致命性自殺工具之銷售情報。

廣播、電視事業違反上述規定者，由目的事業主管機關處十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。廣播、電視事業以外的宣傳品、出版品、網路或其他媒體違反規定，由直轄市、縣（市）主管機關處負責人及相關行為人十萬元以上、一百萬元以下的罰鍰，並得沒入相關物品、令其限期移除內容、下架；屆期不履行者，得按次處罰。

洩漏自殺者及親友個資 可重罰6萬

為了保障自殺行為人以及其親友，初審條文明定，各機關、學校、法人、機構、團體及相關業務人員執行此法相關業務時，對自殺行為人及其親友的個人資料應予保密，違者可處六千元以上六萬元以下的罰鍰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法