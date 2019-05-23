回收洗腎藥水桶裝洗潔劑 流入賣場

2019-05-23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣調查站接獲線報，指有洗潔劑業者違法回收洗腎藥水桶來盛裝洗潔劑在市面販售，幹員前往台南市某塑膠工廠及洗潔劑工廠搜索，查獲已盛裝的成品兩千四百八十四桶及洗腎藥水空桶四千兩百零八桶，將張姓、沈姓男子依違反廢棄物清理法、詐欺罪嫌移送法辦。

嘉縣調查站副主任朱忠政指出，洗腎藥水空桶應由合格廠商回收後，才能再作為再製原料，並應經粉碎、造粒、吹瓶、射出等程序，才能製成相關塑膠產品使用。不肖業者以違法方式回收後，直接利用洗腎藥水空桶填充洗潔劑，若桶內殘留藥液與洗潔劑混合，消費者使用於清潔餐具，致殘留誤食，有危害健康疑慮。

幹員調查，洗潔劑工廠負責人張姓男子（五十歲）未取得一般事業廢棄物清除、再利用許可，卻勾結具有合格廢棄物處理證照的塑膠工廠負責人沈姓男子，向雲嘉南地區醫療診所，以低價回收洗腎藥水空桶，僅以清水沖洗並去除藥水標籤後，填充洗碗精、漂白水或洗衣精等，再於外觀黏貼「洗碗精」、「洗衣精」等標籤，製成食品器皿或衣物洗潔劑成品，鋪貨至路邊攤販或各大五金賣場零售。

林姓腎臟科醫師說，腎臟透析液裡面包含的主要成分是純淨水，還有少量生理電解質，應不致危害人體。但診所使用後的空桶是否適當收妥，再交給合法業者處理，或是曾盛裝其他液體或藥品，甚至受到細菌或病毒污染，不得而知，因此在未經合法程序處理前，都不應做其他用途。

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