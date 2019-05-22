照顧憂鬱症患者 親友先整理好情緒

2019-05-22

記者蔡思培／台北報導

一名20歲女大生因常有憂鬱、焦慮、哭泣、失眠，甚至出現割腕行為，男友不知如何是好、相當焦慮，於是帶她到診所求診；醫師表示，當家中有人罹患憂鬱症時，親友需更加費心思照顧，相處時，情緒也可能隨著罹病者病情有所起伏，容易出現一人陷入憂鬱，周邊親友生活也混亂的情形。

台北書田診所精神科主任醫師施佳佐表示，女性憂鬱症盛行率雖比男性嚴重，但女性較懂得前往求助。她觀察發現，憂鬱症第一次就診個案中約有1/2有親友陪同來診，一同進入診間的親友大多不知該如何應對患者的情緒變化與行為。

她建議家中有憂鬱症患者的民眾，要多收集並學習憂鬱症相關知識及資訊，才能避免陷入無效溝通或不必要的爭執。家屬也應理解，患者在發病時會沒有辦法自己控制情緒。也呼籲憂鬱症病患親友，讓自己的心理維持健康狀態，適度喘息，整理好情緒，才能給予患者關懷、陪伴及同理心支持。

施佳佐也說，病患在憂鬱症發病時無法控制情緒及行為，家屬應先保護自己及弱小孩童安全，並同時保護憂鬱症患者、協助就醫。若患者陷入情緒暴躁易怒、行為反常，甚至有自傷或傷人的言語或企圖，親友應儘速協助就醫。

施佳佐表示，憂鬱症治療過程中難免有無力感與挫折感，這些情形在病情好轉時會逐步改善，憂鬱症患者照醫囑規律使用藥物後，常需約4到6星期才能看到藥物的效果，親友及憂鬱症患者應該保持信心與耐心。

她也鼓勵憂鬱症病患親友對外尋求支援，同時避免全部焦點停留在憂鬱症患者身上，導致其他成員的需求被忽略。

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