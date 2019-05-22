心律不整多年 服中藥大改善

2019-05-22

記者王俊忠／台南報導

58歲的江姓企業老闆7歲時即有輕微心悸、胸悶，患有心室早期收縮（簡稱VPC，這是一種心律不整），3年前健檢做完電腦斷層檢查後，症狀突然加重，兩年內接受5次西醫電燒治療，但都無成效；一年前他找上奇美醫院中醫師許堯欽診治，服用中藥3個月後病情改善；服中藥8個多月後做心電圖檢查，心跳已近正常。

奇美醫院中醫師許堯欽指出，江先生從小有心悸、伴隨怕冷、手腳冰冷，心臟比常人弱、無力，加上經營企業壓力大、自律神經失調、有高血壓，常出現胸悶、心悸、全身疲憊無力、心跳停拍與減慢等心氣心陽不足表現。

做心電圖檢查 心跳近正常

中醫辨證為心氣心陽虧虛、伴有肝氣鬱結，治則採「補心氣、溫心陽、疏肝解鬱」。處方為柴胡桂枝湯合四君子湯加減，後續隨症加養心陰的麥冬、柏子仁、百合，溫腎陽的附子與肉桂。患者服藥第2-3診即感胸悶心悸明顯改善；第4-5診後，血壓逐漸穩定，後續隨證加減，整體生活品質明顯改善。

江先生昨天特別從台中到台南，感謝許堯欽醫師的診治。他說，幼年罹患心室早期收縮，因症狀輕微、未規則服藥控制，3年前健檢後症狀惡化，兩年內不斷求診西醫，但症狀仍未減輕，2018年2月下旬心電圖檢查心室早期收縮是一天1332次；改看許堯欽醫師後，每天按時吃中藥，從熬煮藥到科學中藥，吃了8個多月後，心室早期收縮一天只有5次，醫師說已近正常值，其案例也被刊載在2019北台灣中醫醫學雜誌第11期。

許堯欽說，VPC是常見的一種心律不整，病輕者可能無症狀或只有輕微心悸、胸悶；嚴重者會影響生活、工作，甚至心臟衰竭、猝死，一般會求助西醫服藥或電燒，電燒效果不佳常轉求助中醫。他於2016年12月在奇美醫院中醫部開設心律不整特別門診，當時是國內醫學中心中醫部的創舉。

西醫︰需科學驗證界定療效

奇美醫院心臟內科主治醫師謝元凱則說，一般對VPC患者，西醫不會直接用心律不整藥去治療，會先看患者本身有無心臟病或其他因素引起VPC，如真找不到其他因素才會做電燒，電燒治療應屬少數。至於患者本身認為中藥有療效，這是患者主觀感受，西醫還需科學驗證才能界定療效。

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