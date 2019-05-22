梅雨季 悶濕溫差大 過敏兒 防氣喘發作

2019-05-22

文／楊樹文

3歲的小胖（化名）近來一直揉鼻子、揉眼睛，且「哈啾！哈啾！」不停打噴嚏。由於小胖是異位性皮膚炎患者，雖然皮膚症狀輕微，但媽媽趕緊帶他看醫師；經仔細檢查評估，小胖應是過敏的表現，不是感冒。

一般感冒通常3-5天會緩解，但過敏引起的流鼻水、打噴嚏及氣喘咳嗽則會持續兩週，甚至更久。

居家控制濕度、空氣清淨

過敏性鼻炎患者對溫濕度特別敏感，濕度高到80-90%，過敏患者的鼻腔就會很不舒服，由於台灣濕度偏高，尤其梅雨季節，因此居家平時最好經常除濕，把家裡濕度控制在50-60%左右為理想。再搭配空氣清淨機效果會更好，空氣清淨機能有效減少空氣中飄浮的過敏原和細懸浮微粒（PM2.5）。

呼吸道過敏原最常見的就是塵蟎和黴菌，其他還有貓狗毛、蟑螂、花粉等，所以除了除濕，也要減少塵蟎，建議居家盡量不使用地毯、填充玩具等容易藏匿塵蟎的家用品，貓狗也盡量不要和嬰幼兒同處一室生活；另外，床單、被單、枕頭套應每2週清洗1次，可以洗好曬乾或烘乾方式處理。

梅雨季多雨悶熱，空氣濕度高、溫差大，是氣喘好發季節，最近門診因氣喘、過敏發作的病童增多，依往年看診數估計，患者平均會增加1至2成。

日前就有一名4歲男童氣喘復發來掛門診，該男童近幾日一直反覆咳嗽，經檢查是氣喘發作，原來男童半年前已被確診是氣喘患者，服藥後症狀改善，但家長卻自行停藥，近日溫差大又潮濕，導致氣喘復發。

遵醫囑用藥 不應自行停藥

一旦氣喘復發，症狀都會較嚴重，提醒家長，幼兒有氣喘病史，應依醫囑用藥治療，切忌因症狀已緩和而自行停藥，以防延誤病情。

梅雨季居家除濕防潮、保持空氣的流通很重要，掌握「乾燥」+「乾淨」這兩大原則，即可有效降低黴菌和塵蟎，如此，可減少過敏兒氣喘、過敏性鼻炎的症狀復發、惡化。

（作者為彰化秀傳紀念醫院小兒過敏科主任）

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