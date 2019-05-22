偏鄉仁醫黃善凱 守護大內居民健康

2019-05-22

〔記者萬于甄／台南報導〕今年四十一歲的黃善凱是台南大內區唯二的家醫科診所主治醫師，而且他還不是在地人。黃善凱九年前在台南新樓醫院服務時，時常到大內義診，有感偏鄉醫療資源不足，三年前舉家從台南市區搬到大內附近鄉鎮，以便在大內開業，和當地居民博出好感情。黃善凱說，大內約有九千人，三分之二都曾看過診，幾乎全區的居民都認識他。

全區9000人 7成曾看過診

台南大內雖鄰近善化、新市等都會區，但轄內醫療資源明顯不足；全區面積七十．三一 平方公里，幅員不算小，但僅有兩間家醫科診所、一間牙醫。由於衛生所駐診醫師一週僅看診兩天，但居民平均年齡偏高，有許多慢性疾病如高血壓、糖尿病，或是肌肉骨骼科等問題，全靠兩間診所醫生看診。

「要在山區小鎮經營診所並不容易。」黃善凱說，偏鄉診所掛號費通常相對市區便宜，但健保給付補助診所醫生的費用卻與一般市區相同，都降低了醫生到偏鄉開業的意願。健保署應思考如何給予獎勵，讓醫生願意到小鎮開業，也能分散目前醫療資源過於集中人口稠密區的情況。

黃善凱表示，大內許多居民務農，只要一到農忙期間，老人家即便身體不舒服也會忍耐，直到空閒時才來看診，但此時症狀都已相對嚴重，這樣的情況在農村其實很常見，很心疼阿公阿嬤如此忍著病痛。

曾有不少親友建議黃善凱回到市區開業，但他說：「在鄉鎮待久，患者就像家人，會放心不下自己的家人」。最讓黃善凱感慨的是，自己不少患者是獨居長輩，回診時身體健康都看似穩定，但過沒幾天卻會聽聞突然離世，只留下一間空蕩蕩的房子，心裡就會感到失落，也更希望為長輩多做一些事情。

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