一年暴瘦20公斤 檢出大腸癌及食道癌

2019-05-21

記者蘇孟娟／台中報導

一名長期在中國經商的50歲台商，一年來暴瘦近20公斤，起初以為是工作壓力太大，因持續乾咳，趁返台休假時到醫院檢查，赫然檢查出罹患大腸癌及食道癌，甚至轉移到肝臟，醫師提醒，體重遽減、排便習慣改變及久咳不癒，務必要提高警覺，確保健康。

排便改變、久咳 須提高警覺

澄清醫院柏忕健康管理中心肝膽腸胃科醫師陳仕豐指出，這名台商長年在外打拚，因競爭壓力大，已乾咳多時，他原以為是中國空氣品質不佳所致，另雖有體重持續下降情況，也以為是工作壓力大，直到體重在2個月內下降8公斤，決定排假返台休息2週。

台商返台後曾到住家附近診所看咳嗽，但未見舒緩，妻子建議他乾脆趁長假好好做檢查，徹底檢視自己的身體狀況；陳仕豐說，台商前來檢查時透露自己一年來體重持續下滑20公斤，原來80多公斤的人瘦到剩60多公斤。

結果檢查報告出來，陳仕豐說，台商的大腸乙狀結腸位置有約6公分的惡性腫瘤，幾已堵住腸道，另食道的下端位置也有一顆約2公分的腫瘤，透過磁振造影也發現多個轉移性肝腫瘤，大腸癌已轉移到肝臟。

原本台商已經訂好機票返回中國工作，得知罹患雙癌且已轉移的晴天霹靂後，只好趕緊取消機票接受手術等治療。

陳仕豐指出，90%以上的大腸癌是大腸腺瘤瘜肉經過5~10年左右的時間演變而來，個案可能忙於工作忽略察覺身體出現的警訊，事實上他的大腸腫瘤不小且堵住腸道，已影響腸胃吸收，以致體重持續下滑。

大腸癌和食道癌目前已分列國人癌症的第1位和第10位，需要更謹慎注意，大腸癌症狀包括：大便有血、排便習慣改變、糞便形狀變細、變小、貧血等；食道癌則可能伴隨嘔吐、咳嗽、體重減輕等症狀，務必要提高警覺。

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