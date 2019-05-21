知覺性頭暈 害她整天昏昏晃晃

2019-05-21

文／黃子洲

36歲的吳小姐從幾個月前開始，出現有頭暈症狀，整天都是昏昏晃晃，精神不濟，總覺得不能平衡，卻不會有天旋地轉或是想吐的情形。

她已經跑過許多地方就醫，醫師總說是內耳不平衡或腦循環欠佳，但是都沒辦法解除症狀，每天都是這樣不舒服的感覺，都快得憂鬱症了。

吳小姐其實是「持續姿勢知覺性頭暈」的患者，或可以簡稱為「知覺性頭暈」（PPPD）。這是一個新分類出來的疾病，2017年才由國際的醫學會正式定名並發表診斷標準。主要症狀如同吳小姐一樣，長期持續整天頭暈，尤其在站或動時，或是在大賣場和百貨公司，會覺得症狀更加明顯。

身體適應不良造成

目前認為這是一個功能性的疾病，純粹是身體適應不良造成的。在這個病發生之前，通常都有真正眩暈的疾病，例如前庭偏頭痛、耳石症、前庭神經炎等，在眩暈發病之時，病人原本自主的平衡系統由大腦接管，以應付眩暈。

當一開始的病好了，但是由於病人對眩暈過度恐慌，使得大腦仍然繼續接管平衡系統，無法回復其本能來維持平衡，於是過度注意身體平衡訊息，變成隨時都覺得頭暈；過度的肌肉緊張，使身體容易疲累；過度的大腦耗用，使人容易焦慮，最終造成知覺性頭暈的發生，變成持續頭暈。通常病人雖覺頭暈，卻不太會因此跌倒，可以說這個暈是一個假象，是錯覺，所以叫做知覺性頭暈。

臨床上發現，40歲以上的女性比較容易有這問題，但是不分性別、年齡都有可能發病，而且常常和偏頭痛或是焦慮症共同存在。

如果出現無法解釋的長期頭暈，就有可能是這個病。解決之道第一要能確立診斷，讓患者了解這個疾病，去除心理的不安，另外多做可訓練平衡的活動，例如打乒乓球、太極拳、跳舞等，也可以配合醫師輔以藥物或平衡復健治療，假以時日，必能恢復原有的健康。

（作者為台南市活水神經內科診所醫師）

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