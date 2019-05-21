海關扣押加熱菸惹議 財部：等衛福部認定

2019-05-21

〔記者巫其倫、林惠琴／台北報導〕衛福部擬將電子煙、加熱菸納入菸害防制法，未來視同吸菸管理，但目前旅客攜入加熱菸若被查獲，就會被海關沒入，引發議論。財政部長蘇建榮表示，現在是「暫扣押」，對於相關問題會儘快與衛福部研議。

財政部官員補充，目前仍須待衛福部認定加熱菸是否為菸品；未來若認定是菸品，那就會對被扣押的三萬多件加熱式菸品課稅才可進口，海關必須先收取稅款，才能放行；若認定不是菸品，則會把扣押的加熱式菸品予以退回。

時代力量立委黃國昌昨在立院財委會質詢時，指海關緝私條例第十七條規定，「海關查獲貨物認有違反本條例情事者，應予扣押」，但菸害防制法沒有加熱菸的相關規定。他並拿出財政部和衛福部的會議紀錄指出，衛福部發函給財政部，建議把加熱式菸品列為不得輸入產品 ，但財政部當時表示，缺乏禁止進口的法令依據。黃認為，政府自己也說沒有法律依據，為何可以隨意沒入民眾的加熱菸。

蘇建榮回應，正與衛福部溝通，衛福部已打算把加熱式菸品納入菸害防制法。國健署菸害防制組長羅素英受訪表示，目前的「菸害防制法」為二○○七年版本，當時並無加熱菸等產品，因此需要進一步修法規範，完成修法前，對於目前急需處理的海關沒入相關問題，仍須再與財政部等跨部會研議更適宜方式而定。

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