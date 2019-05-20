《愛肝加油站》感染過B肝病毒 就有可能發生肝癌

2019-05-20

文／許金川

Q：我今年67歲，身體狀況一直都很不錯，3年前體檢也沒大問題，上個月我又去接受全身健檢，卻發現肝臟有一顆10公分大的肝腫瘤，進一步詳細檢查的結果竟然是肝細胞癌。

可是我沒有B肝或C肝帶原，而且還有B肝抗體，怎麼肝臟會長出惡性腫瘤呢？3年前檢查都沒問題，3年後卻說有肝癌10公分，這真的有可能嗎？

A：肝癌的生長速度，不同患者之間的差異很大。有些人長得快，有些人長得慢。根據研究，肝癌從1公分長大到3公分，最快只要4.6個月左右，而從1公分長大到10公分最快的只要10個月。因此，若以腫瘤的生長速度來評估，您3年前體檢肝臟未發現腫瘤，日前檢查卻發現肝腫瘤10公分，這是有可能發生的。

至於為何您已經有了B肝表面抗體，對B肝病毒都有免疫力了，卻仍發生肝細胞癌？這應該與過去可能曾經感染過B肝病毒有關，因為在台灣大部分年長者的B肝表面抗體都來自於曾經感染過B肝病毒，後來免疫系統擊敗病毒，B肝表面抗原消失、產生表面抗體。

不過，一旦被B肝病毒感染，病毒的DNA就會嵌入到肝細胞的細胞核內。

此外，肝臟本身也會發生質變，產生肝纖維化，甚至肝硬化。

因此，發生肝癌的風險是一輩子一直存在的，也就是說，並非只有B肝帶原者肝癌的風險高，如果有了B肝抗體，但抗體不是注射疫苗產生的，最好還是每年做一下腹部超音波掃描及抽血驗胎兒蛋白，才不會肝癌很大了而不自知。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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