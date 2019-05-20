癌因性疲憊 中醫療法改善生活

2019-05-20

文／王菘

「小春」（化名）擔任幼兒園老師，兩年前先在左側乳房發現罹患惡性腫瘤，接受一連串手術、化療、放療後，原以為戰勝病魔，不料隔年又發現右側乳房罹癌，所幸治療後病情穩定，但她卻無時無刻感到疲憊不堪，擔心無法重回職場，赴醫檢查確診為癌因性疲憊，透過中醫調理後，終於能每天帶著滿滿的能量與孩子相處。

癌因性疲憊是一種主觀上感覺疲憊的症狀，體力與精神的消耗與實際活動量不成正比，即便休息後也無法恢復活力，通常是因癌症本身或癌症治療造成，如上述患者雖只做一項簡單家事，卻已經感到疲倦不堪，甚至睡了一覺起床，也很難恢復，有時還伴隨頭暈、胸悶、無力等症狀，久久無法改善。

根據研究顯示，無論在國外或台灣，癌因性疲憊是癌症病人最常見、也最困擾的症狀，然而患者卻很少求助於醫師，甚至有些醫師認為只要多休息就能改善疲勞，而忽略對病患的治療，嚴重影響患者罹癌後的生活品質與心情。

中醫在癌症輔助治療扮演的角色已成為顯學，許多研究顯示，中醫治療能改善患者在接受癌症治療時產生的副作用與不適，協助患者順利完成癌症治療的療程，並增進其生活品質。

以中醫來看，癌因性疲憊多屬於氣虛、陽虛的體質，現今已有許多研究證實，中醫療法對癌因性疲憊有改善效果，如針灸足三里、三陰交、合谷等穴位，或使用中藥改善，即使是中重度的疲憊症狀，中醫仍能有效發揮癌症輔助醫療的特色，給予病患生理上的支持，幫助病患順利回歸正常生活。

除了針灸與藥物之外，適當的運動、認知行為治療、改善睡眠、處理壓力與正確攝取營養，也是改善癌因性疲憊的重要方法，透過多管齊下，可望大幅降低患者嚴重的疲倦感。

（作者為亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師）

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