「做人」要趁早 35歲前最好

2019-05-20

2~3成不孕症患者找不出原因

〔記者林惠琴／台北報導〕有些民眾努力「做人」仍無法一圓當爸媽夢，醫師指出，約二十％至三十％不孕症患者找不出原因，而影響懷孕因素很多，最好要注意保持體態，過胖、過瘦都不利，並且飲食均衡，不菸不酒。醫師建議三十五歲前生子，若有需要可考慮人工生殖，試管嬰兒成功率可達七、八十％。

可考慮人工生殖 試管嬰兒成功率逾7成

中華民國生育醫學會理事長李新揚表示，影響懷孕的原因很多，像是抽菸、喝酒、經常飲用手搖飲等，均可能造成內分泌或卵巢功能失調。此外，過胖容易引發多囊性卵巢症候群，過瘦則恐下視丘腦下垂體刺激素分泌不足干擾排卵，導致三個月、甚至半年未來月經，因此維持正常體態也是助孕重要的一環。

不過，李新揚指出，約二十％至三十％不孕症患者找不出原因，若夫妻經檢查身體狀況均正常，通常會協助預測排卵期，把握排卵前五天到後一天的受孕黃金期。

若無法自然懷孕，可利用人工授精方式，也就是將精液分離出來，再打到子宮腔，但成功率僅約十五％至二十％。整體來說，仍以試管嬰兒成功率七、八十％最高，通常取出八至十五顆卵子，經體外受精後，再將胚胎植入子宮。

有些像是透納氏症候群會造成卵巢嚴重早衰，可能十三、四歲來月經，十八、九歲就早衰，李新揚建議，類似個案則可選擇凍卵，近期就收治一名相關患者、二十歲出頭就凍卵，以備未來使用。

衛福部國健署提醒，國內晚婚晚育現象日益普遍，高齡婦女發生不孕、流產、早產等風險提升，呼籲適齡生育。李新揚建議，生育最好把握三十五歲前，之後卵子數量或品質下降會增加受孕難度。

台北榮總泌尿部主任黃志賢補充，男性造精功能相對較不受年齡限制，但年紀愈大、造精期程也會愈久，還是早生為佳。

國內晚婚遲育趨勢，帶動人工生殖需求。（資料照，記者林惠琴攝）

近3年健保不孕症就醫申報一覽表

醫師建議把握三十五歲前生子，若有需要可考慮人工生殖。（資料照）

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