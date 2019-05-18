採茶婦好發「下背痛」 勤復健、多休息

2019-05-18

記者劉濱銓／南投報導

南投是台灣茶重要產區，採茶婦人常見下背疼痛疾病，多數人卻都以為只是正常老化現象，並未積極治療，導致終生與腰痠背痛為伍。竹山鎮東華醫院復健科醫師陳日增指出，下背痛通常是背部肋骨以下至臀部橫紋間的疼痛，在南投產茶區，下背痛成為茶農的職業病，建議病人多休息，持續復健改善下背疼痛。

陳日增表示，下背痛患者走進診間的共通姿勢，都是單手按著下背部稱「這裡會痠」，好發於第四、五節腰椎與第一節薦椎之間，透過X光可看出患者腰椎與薦椎的關節，因長期姿勢不當的壓力導致狹窄。

更年期骨質流失 更需留意

他說，下背痛與活動有關，包括姿勢不良、工作壓力太大、搬動重物用力不當、骨質疏鬆等問題，常見症狀包括腰痛，有時牽引下肢痠麻痛或無力、反覆發生背痛、腰部無力無法挺久、搬重物便覺得閃到腰，大多數屬於良性，極少數可能因發炎、腫瘤、感染所引起的下背痛，症狀與病情較嚴重。

尤其女性茶農腰痠背痛的情形多於男性，恐與採茶工作多由女性擔任有關，而且女性做家事常需彎腰，對於腰痠背痛產生加成作用；此外，女性更年期以後骨質流失加速，骨質疏鬆也更容易腰痠背痛。

陳日增說，大多數下背痛患者經過適當休息便可恢復，如果適度休息、舒展肢體運動、藥物治療，以及相當時間復健治療仍無法改善痠痛、麻痛等症狀，建議進一步做磁振造影（MRI）檢查，了解神經根壓迫的程度並評估是否需要施行手術。

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