rTMS 重度憂鬱症治療新選擇

2019-05-18

記者陳鳳麗／南投報導

為重度憂鬱症治療開一扇新窗！衛福部草屯療養院引進「重複性經顱磁刺激治療儀」（rTMS），對藥物治療效果不佳或服藥有嚴重副作用的患者，利用電磁波原理刺激失調的前額葉皮質區，10次為1個療程，約有5、6成的患者憂鬱症狀會獲得改善。

憂鬱症被聯合國世界組織視為新世紀的3大疾病，台灣估算有100萬名憂鬱症患者，但30%患者對藥物治療反應不佳，或有嚴重副作用而拒絕服藥，美國在2008年核准使用重複性經顱磁刺激治療儀，用來治療對藥物治療效果不佳的重度憂鬱患者，或是一再復發的患者，衛福部去年才核准這個治療法，草屯療養院今年引進，昨日舉行啟用儀式。

草療 中部首家引進rTMS

草療精神科醫師呂尚恒指出，重複性經顱磁刺激治療儀（rTMS），運用電生磁、磁生電原理，由線圈產生磁波，透過準確定位的磁場，直接對失調的大腦「前額葉皮質區」發出微量的電流，並進一步影響與情緒調節相關的神經迴路。

電磁波刺激免吃藥 6成症狀改善

呂尚恒也說，每次治療時間約40分鐘，每週做5次，2週為1個療程，有5、6成的患者憂鬱症狀獲得改善，連續4週以上的治療，改善程度會更理想。但目前沒有健保給付，每次收費4000元。

呂尚恒說，這項生理治療方式要先由醫師評估後再為患者進行，但癲癇患者、有金屬植入物如裝有電子耳、心律節律器者則不適用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法