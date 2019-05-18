防曬3原則 夏日豔陽我不怕

2019-05-18

文／施朝仁

天氣轉趨炎熱，門診來了多位曬傷的病患，有的只是輕微紅腫熱癢，有的局部起水泡。由於日曬也與皮膚癌有關，提醒民眾暴露在陽光下的皮膚要防曬，勤擦、擦對防曬品，防曬不只是為了愛美，也是為了防癌。

導致曬傷主要是紫外線，可分為UVA（波長320-400nm）、UVB（波長280-320nm）和UVC（波長100-280nm）3種。UVA能深入皮膚的真皮層和加速皮膚的老化，UVB就會令皮膚紅腫和提早老化，在臭氧層的保護下，UVC並不能到達地球表面。

◎坊間防曬用品的主要成分，大致上可分為兩大類：

●化學性：能夠吸收紫外線的能量，其化學成分吸收紫外線，將其轉化為熱能釋放出來，從而減少對皮膚的損傷。其特點是比較細膩、好吸收。

●物理性：能夠反射UVA和UVB。防曬劑較為厚重、油膩，塗在臉上像「京劇臉譜」。優點是安全、致敏性低，孕婦、嬰幼兒也可以使用。

一般而言，曬傷的症狀大部分是暴露於陽光6-12小時後，皮膚發紅及發熱，進而引起皮膚癢。如果紫外線傷及真皮層，甚至會出現水泡。曝曬24小時之後，皮膚開始反黑及脫皮。

◎台灣皮膚科醫學會出版的UV防護教戰手冊建議「防曬三原則」：

1要：要避開正午日曬

●要：避免正午時的日曬。此時日光近乎直射，紫外線最強，盡量避免外出。UVA是不分冬天、陰天，皆可穿透玻璃對皮膚造成慢性與深層的傷害，所以在透光的室內環境，務必隨時做好防曬準備。

2擦：塗擦足量防曬品

●擦：塗擦足量的防曬產品。選擇防曬產品時，一定要選同時含有對UVA和UVB防護作用的成分。每次臉部至少需要擦到1CC的量（約4顆黃豆），室內活動約3-4小時、室外工作或戶外活動約2小時補擦一次。

從事水上活動或游泳的人，應使用抗水性防曬品。雪地、沙灘、登山活動或需頻繁搭機的乘客，也需提高防曬品的使用頻率及係數。

3遮：撐傘戴帽穿長袖

●遮：適時撐傘、戴帽與著長袖衣服（有標示抗紫外線材質），戶外行進間盡量找遮蔽物，更能加強抵禦紫外線對皮膚的傷害。眼睛也需有太陽眼鏡保護，建議鏡片也要能防紫外線，顏色可以挑選棕色、紅色或黃色，效果較佳。

（作者為彰化秀傳紀念醫院皮膚科主治醫師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法