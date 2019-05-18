同志家庭泣︰終於可當孩子合法的媽

2019-05-18

〔記者廖千瑩、簡惠茹／綜合報導〕「孩子們，我們真的可以合法當你們的媽媽了。」同婚專法昨三讀通過，相同性別兩人可向戶政機關辦理結婚登記，親子關係部分準用民法，採「繼親收養」，當事人可收養另一方的親生子女。懷雯和憶禎這對挺同伴侶直說：「很高興！等這一刻等了十三年，我們終於可以結婚了！」她跟憶禎已經請好假在五月廿四日要去戶政事務所登記結婚。

懷雯和憶禎一早就帶著孩子去聲援，高舉「表決不能輸」的牌子，表達自己立場，兩人回到家時都淋成落湯雞，最後傳來同志專法三讀通過的好消息，懷雯直說「太高興了，原本還擔心『繼親收養』那條不會過，現在好了，我們終於可以結婚了。」

她們等了13年 可以結婚了

懷雯透過人工生殖在國外生了兩個小孩，她說，有了小孩之後比較需要結婚，若發生財產糾紛，沒有結婚就難以主張自身權利。此外，再來小孩是懷雯生的，因此小孩現在名義上是單親。

Leber和Amely是宜蘭首對完成註記的同志伴侶，育有一對兒女，但卻遲遲無法真的結婚、也無法成為孩子的監護人，昨天法案通過，兩人喜極而泣，兒女終於可以「合法」成為她們的孩子，也決定五月廿四日將前往登記結婚。

Leber說，終於可以結婚、當孩子合法的媽媽，很感動台灣有這麼多人在為同志權益努力。Amely則說，我們終於可以用力去愛、用力擁抱、沒有顧忌。

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