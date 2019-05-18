反同團體批民主史上最黑暗的一天

2019-05-18

〔記者林曉雲、楊綿傑、陳昀、黃欣柏／綜合報導〕反同團體、下一代幸福聯盟痛批，昨天是台灣民主史上最黑暗的一天，執政黨違反公投結果、強推同婚法案，反同方不排除發動「複決公投」，將違反公投民意的同婚法案下架。

立法院國民黨團雖耳提面命不得支持民進黨版，但並未祭出黨紀，最後有七位黨籍立委倒戈：國民黨團三讀後召開記者會，痛批立法過程粗糙、行政部門三年多來沒有任何社會溝通，黨團書記長吳志揚更砲轟：「民進黨在國會用多數霸凌少數，但代表的不是社會多數！」

幸福盟理事長曾獻瑩表示，面對執政黨擺明不甩七百多萬公投民意、強硬通過同婚法案的作法，幸福盟將會公告「違反公投民意立委」的名單，作為七百多萬愛家朋友在明年大選時的投票參考。

曾獻瑩直批，立法院的表決不只是同婚法案的表決，而是關乎「大法官VS人民，誰比較大？」的表決，民進黨版的同婚法案，認為大法官的位階高於全民公投，台灣人民能接受嗎？這個國家到底是誰作主？

曾獻瑩也抨擊，蔡總統在二○一六年曾提出「我是蔡英文，我支持婚姻平權」政見，執政黨不惜違背七百多萬公投民意、衝撞台灣主流民意，以絕對多數之優勢，強硬通過違反公投民意的同性婚姻法案，使得五一七淪為台灣民主史上最黑暗的一天。

反同方黃足貞表示，沈默的大多數民眾都各有工作或在照顧家庭，無法到立法院前陳抗，立委忽略這群社會中堅份子，明年大選就要承受後果，他們看重社會和諧，不應被扣上歧視同志的帽子。

國民黨團總召江啟臣、書記長吳志揚，以及立委賴士葆、沈智慧、徐志榮、孔文吉、童惠珍、曾銘宗、廖國棟等人在同婚專法三讀後，立刻在議場門口召開記者會，手舉「七六五萬新民意、尊重公投決議」牌子。

江啟臣表示，投反對票並不是反對專法與人權，而是無法接受立法程序，但國民黨雖有立場，仍因這是價值選擇，沒有祭出任何黨紀，尊重個別立委選擇。

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