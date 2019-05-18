同婚合法化 4萬人立院見證歷史

2019-05-18

導演蔡明亮︰台灣太棒了

〔記者楊綿傑、陳昀、影藝中心／綜合報導〕昨天立院外聚集四萬挺同群眾，高呼「我們要結婚、立法院加油、表決不能輸、立法院加油」，得知台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，場外冒著大雨支持表態的同志伴侶，忍不住相擁、流淚，親到現場的知名導演蔡明亮激動說：「我只想說一句話，台灣太棒了！」

婚姻平權大平台表示，透過跨黨派的支持，終於實現同志結婚與組家庭的權利，象徵台灣社會將從對立衝突走向多元包容的共同體。

婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，從二○一六年十月提案修法到現在，歷經立院遊說、民法修正案通過委員會審議；大法官做成釋 字第七四八號解釋；去年底公投，反同謠言和歧視偏見撕裂台灣社會；今年行政院依據大法官解釋意旨和公投結果提出同婚專法，是否通過同婚法案的掌控權又回到立法院。

「國際不再恐同日」通過 別具意義

這樣的經驗在國際上找不到第二個例子，一路走來相當痛苦艱辛。台灣是全世界唯一一個國家，在短短三年內、經歷了三個不同爭取權益的途徑，更在五一七「國際不再恐同日」當天，向世界證明台灣是個多元共融、支持性別平權的國家。

此次同婚專法，有十二名民進黨立委缺席未投，但國民黨青壯派立委李彥秀、許毓仁、蔣萬安、林奕華等七人投下贊成票。挺同國民黨立委林奕華在臉書發文表示，投下贊成票是基於人權保障的普世價值，以及我國憲法對人權、婚姻自由平等的維護，希望七位立委不畏壓力的支持，能讓同志朋友有個後盾，幫助到真心想廝守一生的人。

不少挺同標幟鮮明的演藝名人，昨天紛紛開心歡呼同婚立法。歌手蔡依林說：「幸福是每個人都配得的。」炎亞綸：「這真是太美的一天！」

阿妹、蔡依林、青峰 紛表祝福

張惠妹向來大力支持婚姻平權，她的《彩虹》一曲幾乎是同志圈的「國歌」，昨天阿妹開心直呼：「走了那麼長一段路，你們終於可以為自己感到驕傲！」五月天的阿信也在臉書發文：「不再是遠方，愛情的模樣。」

吳青峰感性發文：「祝福，給這世上；給路上有坎坷，有曲折，終於可以踩著彩虹的步伐，去挑戰永恆的人們。」

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