總統教育獎得主 2全盲小學生 鋼琴高手勇闖未來

2019-05-18

〔記者林曉雲／台北報導〕九歲的國小生羅柏勛和十一歲國小生蘇漴瑋，克服全盲的身體限制苦學鋼琴，蘇漴瑋更獲得全國視障生音樂大賽特別獎等殊榮，朝向鋼琴家的夢想前進，獲得總統教育獎殊榮，七月五日將在總統府舉行頒獎典禮。

教育部昨公布二○一九年總統教育獎得獎名單，五十六位生命鬥士以順處逆、奮發向上，全力揮灑專長和熱情，獲得肯定。

就讀台南永康大灣國小的蘇漴瑋因視網膜剝離而失明，大家看到的彩虹是五彩繽紛，他的腦海中卻是黑白弧線，因鋼琴老師用心教導，參加台南市特殊才藝比賽榮獲第一名、全國視障生音樂大賽榮獲特別獎，他希望未來成為音樂家，透過音樂散播快樂。

年紀最小得主是就讀高雄市獅甲國小九歲的羅柏勛，從小罹患視網膜母細胞瘤，終生看不見，飽受抽血與化療之苦，但他堅強不服輸，總是把握機會學習新東西，游泳比賽都得第一名，鋼琴老師認為柏勛有天分，雖不能用眼睛看，但用手探索這個世界。

49歲呂豐和 小兒麻痺苦練成運動健將

年紀最大得主是就讀台北海洋科技大學四十九歲的呂豐和，出生六個月即罹患小兒麻痺，求學時因遭受同學嘲笑及異樣眼光，讓他對生活感到灰心失望，一直到高四時，因腳部變形休學接受開刀治療，偶然發現醫院特殊的輪椅，好奇嘗試往後翻，激發他對運動的潛能與學習的動力，不願意再被曲折的雙腳困住。

呂豐和經由啟蒙教練武而謨物理師的鼓勵指導，民國七十九年首次參加身心障礙者運動會，在輪椅競速四百公尺中得到金牌，輪椅改變他的人生模式，曾獲頒國光獎章、亞洲輪椅舞蹈比賽拉丁舞第二名，成為十大傑出運動員等，展現在逆境中的勇氣和力量。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法