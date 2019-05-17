沒哭卻淚眼汪汪 原來是洗鼻子作祟

2019-05-17

記者蔡思培／台北報導

1名50歲女子最近發現明明沒有哭，眼睛卻常水水的、兩側內眼角也會濕濕的，且持續1星期，因此前往眼科就醫。醫師檢查後發現，女子的前眼部結膜、角膜及眼瞼均正常，鼻淚管淚小孔開口正常、鼻淚管也沒有阻塞，女子內眼角濕濕是因為感冒鼻塞，常常自行洗鼻子才造成。

鼻淚管下開口閉塞 出現淚溢

書田診所眼科主任醫師吳仁斌解釋，感冒時，鼻腔黏膜充血腫脹，會導致鼻淚管下開口狹窄，造成淚液流通不順暢、易有淚溢現象。加上洗鼻子時，刺激到鼻淚管下開口附近黏膜，就可能讓鼻淚管下開口更形閉塞，因此出現淚溢，感覺內眼角濕濕的。他也說，這種生理現象在感冒康復停止洗鼻子後，通常會逐漸消失。

吳仁斌表示，除了洗鼻子，臨床上還有很多原因可能造成淚溢，像大哭、眼睛有外來異物、眼瞼內翻或外翻使淚小孔不在正常位置、慢性結膜炎而淚小孔狹窄等老化。淚溢應該依據發生原因進行治療，若是感冒或洗鼻子所引起，停止洗鼻子，待痊癒後會自然好轉。但若是眼瞼內翻或外翻等因素，就可能需手術矯正。

吳仁斌提醒，民眾眼睛若持續淚眼汪汪，應就醫檢查是否因疾病所引起，如果溢淚原因是鼻淚管阻塞、淚小孔狹窄，就要儘早治療，以免引起淚囊發炎、眼睛周圍結膜及皮膚浸潤發炎，嚴重還可能在眼眶周圍引起蜂窩性組織炎。

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