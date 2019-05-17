肺部毛玻璃病灶 追蹤4特徵除後患

2019-05-17

文／蔡聰聰

「醫師，這顆小毛毛球和我和平共處了4年，現在真的出現癌變徵兆嗎？」60歲的黃老闆戒菸10年，4年前透過低劑量電腦斷層發現右上肺有一顆0.7公分毛玻璃病灶，每年定期追蹤。今年卻發現病灶增大0.2公分，內部還有實質變化。在我們建議下轉診，確診肺腺癌第一期後，順利移除病灶。

肺泡組織異常輕微病變

臨床上，毛玻璃病灶（簡稱GGO）是肺泡組織異常的輕微病變，在影像上呈現薄霧狀陰影「像是灰白的一片雲」。小至發炎、大至癌前病變，在肺部影像上都會出現這個曖昧難纏的毛玻璃。

◎要判斷毛玻璃病灶是否會演變成癌腫瘤，可從以下4點特徵初判：

●持續性：若此毛玻璃長期存在，不會自動消失，且生長速度快，其惡性機率較大。

●形狀不規則：若毛玻璃的形狀呈放射狀帶尖刺，且旁邊還有血管的分叉，其惡性機率較大。

●內部實心感：若毛玻璃的內部看來藏有實心軟組織成分，變密、變深、變厚，其惡性機率較大。

●尺寸超過1公分：尺寸超過1公分，其惡性機率較大；若超過3公分，在醫學定義上已是腫瘤。

肺癌被稱為是新國病，是癌症死亡率第一名的頭號殺手。早期無明顯特異性症狀，咳嗽、胸痛、血痰、啞聲常會誤以為是感冒而輕忽。等到晚期癌細胞侵犯肺葉、支氣管四處擴散時，通常已難以實施簡單切除手術，何況許多不在支氣管附近的肺癌根本沒有症狀可循，重點要透過專業醫師判讀後掌握追蹤原則，就像個案中的黃先生，才能做好早期發現、早期預防。

（作者為北投健康管理醫院內科部主任）

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法