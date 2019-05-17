菸齡40年運將 心肌梗塞險死

2019-05-17

記者陳建志／台中報導

10%的奇蹟！台中1名57歲陳姓司機，日前出勤的前1天出現胸悶，但他仍正常出車賺錢，沒想到才剛買完咖啡走出超商就昏倒，其他司機和店員見狀，趕緊打電話求救，經救護員在車上透過AED電擊4次，仍未恢復呼吸心跳，幸好快速抵達醫院，經CPR與繼續電擊2次，醫師緊急進行心導管手術及低溫治療，最後奇蹟般恢復，讓菸齡40年的他決定戒菸了。

亞大醫院心導管室主任黃國書表示，這名陳姓患者當天送到急診室時已經心跳停止，經過持續CPR及電擊2次後，終於恢復心跳，經心導管檢查確診為心肌梗塞，緊急為他進行心導管手術打通血管，因當時仍呈現昏迷，為了減少大腦恢復自發性的循環後因再灌流造成傷害，並提高存活率及神經學預後，術後在加護病房接受24小時低溫治療。

導管加低溫治療 奇蹟重生

黃國書表示，患者不但撿回一命，且順利恢復意識，3天後就恢復肢體活動，並能與人交談，至今恢復良好，因到院前心跳停止（OHCA）的患者平均存活率小於10%，更只有少數能於出院後無神經學後遺症，該名患者未出現明顯的神經學後遺症，在臨床上可說相當不容易。

黃國書指出，當心跳停止超過5分鐘後，腦細胞便開始壞死，即使患者經急救順利恢復呼吸心跳，腦部可能已產生永久性傷害，影響神經學預後造成失能，因此OHCA患者若要提高存活率及恢復的機會，需儘早使用AED電擊和CPR急救。

這名患者清醒後餘悸猶存，對於事發前24小時的記憶一片空白，只記得事發前1天就開始覺得胸悶、胸口不適，因已經抽菸40年，經過這次在鬼門關前走一遭，真的嚇到了，已經下定決心戒菸。

黃國書提醒，抽菸除會增加罹癌風險，香菸中的尼古丁等物質，還會使血液濃稠、血管缺乏彈性，增加罹患心血管疾病的機會。而國民健康署統計資料也顯示，台灣高達8成心肌梗塞的男性有抽菸習慣，因此有抽菸習慣的民眾，一定要早日戒菸，才能降低自己與家人罹患心肌梗塞與中風的風險。

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