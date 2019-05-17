同婚專法今闖關 政院版結婚登記取代同性婚姻

2019-05-17

〔記者李欣芳、蘇芳禾、彭琬馨、陳昀／台北報導〕立法院院會今表決同婚專法，行政院長蘇貞昌昨與民進黨立委舉行行政立法協調會報，決議「團進團出」支持民進黨團針對政院版所提修正動議，將政院版微調，刪除「同性婚姻」四個字，以避免刺激反同陣營，條文並明定同性伴侶可向戶政機關辦理「結婚登記」。

執政黨立委「團進團出」拚過關

民進黨團昨一早就排班固守議場大門口，以確保今日議程順利，並讓院會表決此案時能優先表決執政黨的版本。對執政黨微調版本，國民黨團將待今天黨團大會討論後決定。

同婚專法有三個版本，包括行政院的「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」、民進黨立委林岱樺提出的「司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法草案」，以及國民黨立委賴士葆的「公投第十二案施行法草案」。

微調版由立委管碧玲提出，政院版草案名稱不變，草案第一條立法目的部分，改為「為落實司法院釋字第七四八號解釋之施行，特制定本法」。

政院版第二條中，「同性婚姻」四個字引發反同團體不滿，黨團版修正動議改為「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」，刪除「同性婚姻」四個字。

民進黨團也針對草案第四條提修正動議，明定「成立第二條關係應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依照法釋字第七四八號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記」。

與會者轉述，挺同立場鮮明的段宜康昨在會中提議黨紀處分跑票立委，但高雄立委許智傑反對，表示面臨很大的選區壓力；趙天麟也哽咽說，若祭黨紀，自己可能面臨教會、黨的雙重壓力。

有部分立委希望把「結婚登記」改為「配偶」登記或是同性結合，內政部長徐國勇說，只有用「結婚登記」，才符合戶籍法名稱，這是底線，希望大家勇敢承擔，不要讓模糊的條文造成基層戶政人員的困擾。

最終會中作成「團進團出」決議，蘇貞昌也在臉書上說，拜託大家支持微調過後的版本，請大家今天勇敢的站在一起，歷史性的時刻投下關鍵的一票。總統蔡英文昨晚也在臉書呼籲團結，採一致態度解決問題，用相互體諒取代對立，讓紛擾畫下句點。

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