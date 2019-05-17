腦麻生 要當律師助弱勢

2019-05-17

〔記者蘇孟娟、劉曉欣／綜合報導〕台中一中學生林大偉早產出生，六個月大時被診斷有腦性麻痺，雙手雙腳攣縮的他一度被醫師宣告恐一輩子無法站立行走，家人帶著他拚早療復健，國中以前除上學外幾乎均在復健，「小時候幾乎均在哭聲中度過」，熬過復健苦楚的他，現在不但能站立行走，更拚進台大法律，最盼當法扶律師，用專業幫助弱勢。

童年充滿哭聲回憶 林大偉穿支架睡覺

林大偉在母親懷孕卅二週時早產出生，體重僅二千公克出頭，六個月大時因活動力不佳經醫師診斷為腦性麻痺，二、三歲時甚至有醫師宣告他這輩子無法自行站立行走。

林大偉的家人不放棄，積極帶著他學游泳活動四肢、學騎馬練平衡感，因四肢攣縮，「除睡覺其他時間均在復健」，甚至連睡覺都要穿支架撐筋，他回憶童年歲月「幾乎均在哭聲中度過」。

林大偉說，他從自己的經驗看到很多身心障礙者除了身體限制外，另面臨生活或權益弱勢，想到「有實力者才有話語權」，他努力拚課業，經身心障礙甄試，以全國第三名的佳績，昨日確定錄取台大法律系。

彰化高中腦麻生陳建穎也通過「身心障礙學生升學大學甄試」，錄取第一志願台灣大學法律學系司法組。陳建穎表示，他很早就立定志向要念法律系，在校期間加入學生會，進而參與學生議會運作，伸張學生權益。

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