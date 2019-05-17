為台灣發聲 王牌投手立志當外交官

2019-05-17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生劉言甫是學校棒球隊王牌投手，原本讀自然組的他，高二時眼見台灣友邦國家接連與台斷交，深感台灣陷入外交困境，高三毅然轉讀社會組，立志要當外交官；熱愛棒球的他為了不讓高中留遺憾，學測倒數一百天時還參加有「台灣甲子園」之稱的黑豹旗全國高中棒球賽，大學個人申請拚進台大政治系。允文允武的他說，下一步盼當外交官，結合興趣用棒球幫台灣拚外交。

允文允武 期許打造棒球外交

劉言甫從小跟著王建民球迷的父親看棒球，入學一中後參加棒球校隊，每天犧牲午飯及午休時間，在太陽底下練球不以為苦，成為球隊王牌投手。劉言甫說，為了不讓家長擔心，棒球隊隊員們總是一起打球一起讀書，他即使投入練球，課業也表現穩定。

高二時看到台灣的邦交國接連與台灣斷交，他想到自己對社會學科有興趣且得心應手，高三毅然決定轉組，「希望能為國家做點事」，立志當外交官。

高三升學壓力雖大，但他持續擁抱棒球。劉言甫說，曾試過一天不運動，結果一整天上課下來腦袋混沌，活動筋骨反有助專注；因高二跟學校到國外交流，錯過黑豹旗全國高中棒球賽，高三是他最後參賽機會，為不讓自己留下遺憾，即使距離學測不到一百天，仍毅然參賽。

劉言甫擔任先發更如願拿下勝投，雖球隊在六十四強賽止步，他心滿意足地「封套」，把棒球放一邊全心拚學測，拚上台大政治國際關係組，朝外交官夢想更進一步。

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