備取少 成大、馬偕醫學系罕見出現缺額

2019-05-17

〔記者林曉雲、劉婉君／綜合報導〕大學個人申請統一分發昨天放榜，六十四所大學招生缺額大減，輔大醫學系招二十二人，去年意外抱蛋，今年則招好招滿；但成大醫學系卻缺很大，要四十人只招到卅人，自費和公費各招卅五人和五人，卻只錄取二十九人和一人，缺額數計達十個，另馬偕醫學系要招二十二人，分發錄取也只有十六人，成大電機系今年缺額也高達四十五個；招聯會分析應是備取不夠多或重榜造成。

依大學甄選入學委員會資料顯示，台大醫學系、高雄醫學大學醫學系招七十五人、輔大醫學系等醫學系均招好招滿，甚至中山醫學大學醫學系招七十人，還同名次增額錄取一人，共錄取七十一人。

比較特別的是成大醫學系，要招三十五人，報名人數四三九人，也有三○五人通過篩選，最後只分發二十九人，有六個缺額；馬偕醫學系要招二十二人，報名人數二七六人，七十八人通過篩選，分發人數只有十六人，缺額同樣六個。

成大電機系 缺額高達45個

統計今年各大學醫學系招生名額總計有五六五個，中山醫增額錄取一人後，分發人數只有五五四人，醫學系出現招生不足情況。

大學醫學系公費生部分，成大醫學系同樣沒有招滿，公費生要招五人，最後僅錄取一人，其他各大學醫學系公費生則均招足，公費生共招到六十人。繁星推薦醫學系部分，各大學也均招足，招滿一七七人。

成大醫學系主任謝式洲表示，醫學系今年申請入學招生名額卅五人，系上依往年標準訂定備取名額為廿四人，今年因首度實施「五選四」，學生同分、同時錄取多所校系的情形也多，在學生有很多選擇的情形下，學校所在的地區也就成為考量之一，是形成缺額的主要原因。相關的缺額會回歸指考，依往年經驗還是會招滿。

招聯會︰高備取策略是可行方向

招聯會副召集人、靜宜大學校長唐傳義說明，成大醫學系和馬偕醫學系的缺額，應該是因為備取不夠多。事實上，去年因為備取不足而出現缺額的清大電機系，今年正取四十人、備取高達三九二人，一度引發議論，昨日放榜確定招滿，但錄取到備取八十餘名即招滿，高備取策略應是未來各校可採納的策略方向之一。

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