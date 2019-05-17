大學申請放榜 缺額創5年最少

2019-05-17

〔記者林曉雲／台北報導〕大學個人申請統一分發昨放榜，今年首度實施學測五科最多採計四科，申請報名考生較去年大增一萬三千多人，九萬多人搶五萬四千多名額，分發錄取率五成六較去年降三個百分點、近四年最低；但相對地，錄取考生總數大增四千多人，去年招生缺額上萬，今年只剩四千六百多個，創五年新低，名額使用率衝破九成一，高達九成四學校缺額減少，僅四校缺額「不減反增」。

分發錄取率56％ 近4年最低

今年申請分發錄取五萬二九九人，比去年增四千七百多人，且逾八成六考生以第一志願分發，但分發錄取率五成六多，卻是四年最低。招聯會副召集人、靜宜大學校長唐傳義說明，錄取率降低是因報名申請人數大增，招生名額則略減一千個。

但大學樂見缺額大減，去年缺額一萬四八九個，今年大減五成五、五七九○名，僅四六九九個缺額，招生名額使用率達九成一多，比去年增十個百分點，創下近五年缺額最少、名額使用率最高紀錄。

唐傳義表示，今年辦申請六十八校，有六十四校招生率增加，僅成大、中央、明道和馬偕的缺額不減反增，分析是備取不夠多或重榜造成。

唐傳義也分析缺額大減原因，繼交大和清大採「預分發」，今年台大也「預分發」，有效解決校內重榜問題；部分科系如清大電機系採取「高備取倍率」，有助多志願考生有更多入學選擇，且提高名額有效使用率。

台大今年缺額九十六人，較去年減四十人，名額使用率由九成一增至逾九成四；清大缺額六十四人，大減九十五名，名額使用率由八成六增破九成四；國立台北藝大今年更完全沒缺額。

雖然整體招生率提升，但仍有校系招不滿；淡江、大葉、文化、東海及輔大等校缺額仍有二、三百個；成大、中央、明道和馬偕四校更較去年「不減反增」，其中成大電機系招生名額一○七個，缺額四十五個、達四成二。

是否增加申請名額 教團看法不一

全教總、台灣家長教育聯盟和全國家長教育志工團體聯盟都對缺額減少表肯定，全志盟理事長吳福濱更呼籲明年可再增申請名額、學測採計再降為三科。

但國教行動聯盟理事長王立昇認為，今年申請缺額回流指考分發大減五千多個，意味考試分發不到卅％，對適合考試入學的考生不公平，明年應增指考名額。

大學申請表格

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