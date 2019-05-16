啪啪啪沒高潮 善用輔具自己來

2019-05-16

記者方志賢／高雄報導

一名50多歲女士因性愛都沒有性高潮，被老公認為有問題，她卻覺得老公有性功能障礙，因婚前與交往男友做愛，她都能高潮，夫妻求助泌尿科門診，醫師建議，女性善用跳蛋、假陽具、震動器等輔具刺激陰蒂，「不一定要活體，也能無時不高潮」。

泌尿科開業醫師張美玉表示，這名女士與老公性愛過程，她都沒有性高潮，怪老公有性功能障礙，他到泌尿科就診，經她評估其陰莖勃起的硬度沒有問題，也沒有早洩，顯示他性功能正常。

張美玉說，性是夫妻雙方面的事，應一起解決，臨床經驗發現，很多女性終其一生很難在做愛過程中達到高潮，而是藉由手指、跳蛋或假陽具等輔具讓自己高潮。

張美玉說，女性的性興奮是慢熱型的，要有足夠的前戲，外在的環境要讓她感到自在，另還牽涉到男女的生殖器官構造，女性生過孩子陰道鬆弛，或者男性陰莖直徑較小，都可能影響性快感，比較難同時達到高潮。

張美玉建議女性做凱格爾運動，讓骨盆底肌肉緊實，相對陰道變緊，就容易刺激陰道Ｇ點而高潮，但若不容易陰道高潮，也可利用跳蛋等輔具刺激陰蒂，讓自己高潮。

別害羞 跳蛋、假陽具很神奇

她認為，台灣女性性觀念較保守，曾有學術單位調查高達60%以上的女性沒有使用過跳蛋、假陽具等輔具，其實性的探索需要去開發，建議女性善用環境和巧思，例如去汽車旅館創造新鮮刺激感，或者使用跳蛋等輔具，讓自己達到一波一波的高潮。

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