《謠言終結站》牙膏、痠痛貼布抗痘？ 醫：可能發炎

2019-05-16

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「使用牙膏或痠痛貼布可以消除青春痘」，但醫師提醒，牙膏抗菌成分不足，痠痛貼布用在臉上則可能造成刺激性皮膚炎，建議預防青春痘可使用微酸類保養品，青春痘超過5顆最好進一步就醫治療，以免留下痘疤「傷面子」。

台北長庚醫院皮膚科系醫師黃毓惠表示，青春痘生成的原因是毛囊過度角化、油脂分泌不平均、痤瘡桿菌滋生所造成。

針對使用牙膏或痠痛貼布可以消除青春痘的說法，彰化基督教醫院皮膚光照治療科主任邱足滿指出，牙膏除了帶來清涼感外，若有些許抗痘效果，大概是三氯沙等抗菌成分，但要治療痤瘡桿菌造成的感染，單靠牙膏裡添加的抗菌成分是不夠的。

至於痠痛貼布抗痘，邱足滿說明，或許是含有水楊酸甲酯，被誤以為與水楊酸相同，但痠痛貼布所含的水楊酸甲酯是緩解肌肉或關節疼痛的抗發炎效果，與化粧品水楊酸可用於「軟化角質，面皰預防」，是否可展現相同療效仍待證實，且臉部皮膚和肌肉、關節不同，將痠痛貼布貼在臉上，可能造成刺激性皮膚炎。

切勿誤信偏方 延遲治療

邱足滿也提到，民眾若有痘痘困擾，不要誤信偏方而延遲治療，或以為青春期過了就會好，可以進一步求診治療。

黃毓惠則指出，青春痘可怕的是痘疤，建議若超過5顆，應該進一步就醫，使用果酸、Ａ酸或抗生素治療，以免破壞太多皮膚組織，在臉上留下疤痕影響美觀。

黃毓惠也提到，部分民眾以為多洗臉可以降低青春痘生成，但青春痘的問題是出在毛囊裡，其實清洗不到，清洗再多次可能都沒什麼用，甚至過度清潔反而會使臉部越來越乾燥，建議若是容易長粉刺的族群，可適時使用微酸類保養品，減少冒出青春痘。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法