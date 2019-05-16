15公分子宮肌腺瘤 大到破裂

2019-05-16

記者吳亮儀／台北報導

一名熟女月經不規則且摸到下腹有一個腫塊，拖了一年，因腹部劇痛才就醫，醫師緊急診察及手術後發現，竟是子宮內肌腺瘤塞滿巧克力囊腫而腫大到破裂，液體瀰漫整個腹腔，還造成腹腔、腸子沾黏，日後恐不孕。

腹腔、腸子沾黏 日後恐不孕

國泰醫院婦產科醫師黃家彥說，這名婦女有一個長達15公分的子宮肌腺瘤，且裡面有許多不規則的巧克力囊腫，因拖太久沒就醫、加上不斷擠壓，結果撐破肌腺瘤，這種情況很罕見，類似病患發生相同狀況的機率僅約千分之一。

黃家彥說，這名病患的肌腺瘤大到破裂，替她緊急開刀後發現破裂的液體瀰漫在整個腹腔內，無法完全清理乾淨，造成腹腔、腸子沾黏，恐造成日後不孕。

巧克力囊腫是指子宮內膜異位瘤，發生在卵巢內的子宮內膜異位症，每月月經來潮，這些異位的內膜組織也會產生月經，造成經血堆積於卵巢內，形成卵巢腫瘤，因內容物極像巧克力，因此通稱巧克力囊腫。

黃家彥說，一般子宮內膜異位症發生率約3%，症狀包括：經期不規則、急慢性下腹痛、經痛、不孕等。這名病患狀況很罕見，巧克力囊腫又多又大、還將肌腺瘤撐破，導致液體瀰漫整個腹腔，很難清理。

黃家彥提醒，要避免這種狀況，建議育齡婦女儘早生育，懷孕時，停經可就不會有經血，可讓子宮「休息」；很多婦女生育前本有子宮內膜異位症，但生育後通通都好了，「人體自我修復的能力很厲害」，建議育齡婦女儘早生育。

黃家彥也提醒，若有子宮內膜異位症相關症狀，建議女性別輕忽、儘早就醫診治，以免日後影響生育。

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