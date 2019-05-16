椎間盤突出 脊椎內視鏡手術治癒

2019-05-16

記者廖雪茹／竹北報導

48歲的張女士因為腰痛和左腿麻，一度痛到無法走路，經過藥物和復健半年都沒有明顯改善。經檢查後發現，原來她的腰椎第4節和第5節椎間盤突出合併神經壓迫，醫師評估後施以「脊椎內視鏡手術」約50分鐘治療，一個月後恢復狀況良好。

腰痛腿麻 痛到無法走路

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科醫師巫智穎表示，脊椎內視鏡手術具有「安全性高」、「傷口小」及「恢復快」等3大優點。其中「安全性高」指的是可降低神經損傷風險。病人不須插管全身麻醉，只要施以靜脈麻醉，全程清醒，病人在過程中可和醫師交談，適時反映出感覺及疼痛緩解情形，提供年長不適合全身麻醉的病人另一選擇。

傳統手術傷口約6公分，脊椎內視鏡大概只有0.8公分，而且相較傳統手術，對正常組織破壞也比較少，因此「傷口小」是其優點之一。

因為傷口小，出血量少，手術時間約一個小時，所以「術後恢復快」，病人大多手術後隔天就可出院，較快回到工作崗位，且後遺症少。

張女士說，去年11月開始腰痛、左腿麻，有時疼痛嚴重到沒辦法走路時，就吃止痛藥，周邊親友對她說腰椎和脊椎手術會遺留後遺症，還可能癱瘓無法走路，讓她頗為擔憂。後來到中醫大新竹附醫求診，與巫醫師溝通之後，才讓她放心接受手術治療。

不過，巫智穎提醒，先天性畸形、脊椎嚴重滑脫或變形的患者，就不太適合內視鏡手術。目前脊椎手術有很多種，顯微手術、內視鏡手術或是傳統手術，可以根據每個患者不同狀況選擇適合的手術方式。

醫師也建議，避免久坐、久站或是彎腰搬重物，每一小時至少要休息10分鐘，避免引起頸腰椎間盤突出；如果發現有腰痠、腰痛、腳麻等症狀，應就醫診治，避免延誤病情。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法