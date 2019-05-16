同婚專法 民進黨團要所有立委今出席溝通會

2019-05-16

〔記者彭琬馨、李欣芳、楊淳卉／台北報導〕立法院院會明（週五）將表決處理同婚專法，為凝聚執政黨共識、讓政院版草案過關，行政院邀集民進黨立委今天下午到政院溝通，民進黨團甚至罕見發出「甲動」，要求所有立委都要出席、「共同承擔」。有立委私下透露，同婚專法不太可能達成共識，中南部區域立委壓力都很大，會議大概也只能「聽聽政院怎麼說」。

中南部立委壓力大 恐難有共識

民進黨主席卓榮泰昨於中常會「下達軍令」，要求民進黨不分區立委必須堅定一致支持行政院版「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」，也希望黨籍立委，尤其是身兼黨職及黨務主管的立委和黨團幹部，共同支持行政院版的草案過關。府院知情官員坦言，目前評估政院版專法在立法院三讀通過的情勢很不樂觀。

立法院前天針對同婚專法三版本展開朝野協商，由於國民黨立委賴士葆提出的「公投第十二案施行法草案」與民進黨立委林岱樺領銜提出的「司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法草案」，和行政院提出的「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」內容差異甚大，經一整天的協商後關鍵條文仍無共識，多數保留將在明天院會表決。

民進黨團總召柯建銘受訪表示，週五就要面對同婚專法，他了解區域立委各自都有壓力，今天會議就是希望找大家來討論看看是否能凝聚共識，「贊成反對都要來講講看吧」。

民進黨團昨發出開會通知指出，今下午將在行政院召開黨團大會，會議並發出甲級動員，要求各立委都須出席，會議將由民進黨團總召柯建銘、行政院副院長陳其邁共同主持。

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