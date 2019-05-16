負離子涼被 輻射超標6倍

2019-05-16

〔記者陳宜加／台北報導〕近年不少寢具、化妝品強調「負離子」功效，但行政院消保處會同主管機關查核廿五件市售商品，結果發現三件輻射超標，最高更超標六倍，另有近七成標示或廣告不合格，違規嚴重。

根據原能會「天然放射性物質管理辦法」規定，輻射年劑量限值為一毫西弗。原能會檢測廿五件負離子商品，有三件輻射超標，分別為國產「青松好眠」涼被七．○五毫西弗、「nu」雙面能量毯四．七毫西弗、面膜「聚光ALL IN ONE」熱導膜一．八八毫西弗，輻射量分別為限量標準的七至二倍。

原能會︰負離子未經科學驗證有功效

原能會處長劉文熙說明，負離子粉產生輻射量，過量即可能超標，原能會將落實源頭管理並加強溝通。他並強調，目前負離子尚未經客觀科學驗證有其功效。

標檢局指出，輻射超標商品已要求業者限期回收，將開罰廿至兩百萬元，若涉及逃檢，另依商品檢驗法開罰廿至兩百萬元，限期未改正將連續罰十至一百萬元。

消保處表示，已要求標檢局、食藥署加強查核品質與標示、原能會建立源頭管理機制，保障消費者權益。

青松創意公司回應，已於第一時間將所有商品下架，並開放消費者憑發票或憑證無條件退換貨，原能會也已協助重新生產符合標準的新系列產品，測試報告預計五月廿四日前完成，再次表達歉意。

「聚光ALL IN ONE」熱導膜製造廠金瑞發公司表示，熱導膜為公司新開發產品，考量負離子是新興有助健康的元素，不惜砸錢開發，也已申請專利，今年才開始販售，目前已完成全面回收。

「nu」雙面能量毯製造商恩悠數位公司總經理曾謀宏表示，已全數下架回收，並重新生產新一批能量毯，為求慎重，自行送樣檢測，檢測報告確認產品已符標準，未來將確認產品安全無虞才會上市。

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