一夜變「黑手」！ 植物光化性皮炎作怪

2019-05-14

文／俞佑

16歲的阿凱（化名）跟媽媽來到診間，兩人都是一臉困惑的樣子。

媽媽擔心地說：「阿凱的雙手背一夜之間，莫名其妙就多出許多點狀棕黑色的斑。」阿凱則是不解地問：「我也不知道為什麼會這樣，但是不痛也不癢呀。」

追問之下，阿凱家裡昨天下午辦了一場宴會，邀了好多朋友來家裡，阿凱也露了一手調飲料的功夫，擠了些檸檬加在飲料裡面；答案揭曉：「原來就是檸檬在作怪！」

◎什麼是植物光化性皮炎？

植物光化性皮炎是一種皮膚的光毒性發炎反應。主要的原因是皮膚接觸到某些含有易感光化學物質的植物後，經由陽光中的紫外線觸發所造成。呋喃香豆素是最容易造成植物光化性皮炎的化學物質。

◎植物光化性皮炎有哪些症狀？

植物光化性皮炎的症狀通常在接觸植物且曝曬陽光後的24小時內開始顯現，初期可以是紅、癢、燒灼感，之後嚴重者甚至可以起水泡。症狀大概於48-72小時左右達到高峰，發炎消退後，則會造成黑、棕、紫色的色素沉著，這種色素沉澱可以持續數個月到數年的時間。

◎哪些植物會造成光化性皮炎？

◎3大類的植物最可能造成光化性皮炎，其中包括了：

●繖形科（胡蘿蔔家族成員，如胡蘿蔔、西洋芹、香菜、蒔蘿）。

●芸香科〔柑橘家族成員，如萊姆、檸檬、葡萄柚、柚子（包括文旦）以及柑橘香味精油的來源：香柑（佛手柑、Bergamot orange）等〕。

●桑科（如無花果）。

◎如何預防光化性皮炎？

最重要的是避免接觸上述的植物後又曝曬到太陽，戴手套是個好選擇。一旦被上述植物或其汁液接觸到皮膚，建議用清水及肥皂立即洗淨，且在48小時內避免曝曬陽光。盡量待在室內，若外出則穿著長袖衣物遮蔽是最好的方法；若不得已要將肌膚露出，盡量選用能夠防護紫外線A光（UVA）的防曬產品。

◎如何治療光化性皮炎？

急性發炎期可以外用類固醇治療，若已變成色素沉澱，則可考慮外用美白淡斑藥物處理。

（作者為國泰綜合醫院皮膚科主治醫師）

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