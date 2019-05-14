長年飛歐美航班 38歲空姐竟停經

2019-05-14

記者蘇孟娟／台中報導

台中1名38歲的美女空姐長年飛歐美線航班，光鮮亮麗的工作羨煞不少人。但1個月裡，有半個月在飛，讓步入熟女階段的她調時差愈見吃力，不時失眠下，竟提早停經，「好朋友」長達8個月不來，尋求中醫調理後，恢復正常。

難調時差 導致失眠

這名空姐已有10餘年服務資歷，因長相甜美，向來飛重點歐美航班，長期下來，不僅飽受難調時差之苦，而長時間在飛機上也難真正休息，已失眠多時。

前年底開始，她竟開始停經，由於才30多歲，起初以為只是經期紊亂，沒想到「好朋友」一停8個月之久，甚至伴隨身體不時燥熱及莫名出汗等類似更年期症狀。因有穩定交往對象，且對方身價破億，擔心提早停經影響生育及婚姻，尋求中醫協助。

中醫調理 恢復正常

蓮樺中醫診所中醫師蔡惠君指出，空姐因長期睡眠不正常及失眠，導致內分泌失調，已有肝鬱氣滯、陰虛火旺情況，經疏肝解鬱、清熱涼血等中藥調理，加上空姐申請改飛短程航班，調整工作時間，3個月後「好朋友」已正常，且已無燥熱、盜汗情況，目前持續調理體質中。

蔡惠君指出，一般女性約是48歲到54歲會步入更年期，但有愈來愈多職業婦女因壓力或熬夜晚睡，讓內分泌失調，以致提早出現更年期情況。

她就遇到多名年約40出頭的女性，出現停經等更年期情況，個案多表示因工作壓力大，下班後總會追劇、大吃尋求放鬆的感覺，往往熬到凌晨2、3點才睡，建議職業婦女多注意睡眠品質及生理時鐘，以免更年期提早報到。

她另建議，人體凌晨1到3點走肝經，3到5點走肺經，為失眠所苦者可多按壓腳掌第1趾與第2趾間的肝經「太衝穴」，以及大拇指向下延伸到肌肉中心點的肺經「魚際穴」，均有助舒緩助眠。

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