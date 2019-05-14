長榮空服員罷工投票 首日500人

2019-05-14

〔記者陳宜加、魏瑾筠、李雅雯／綜合報導〕桃園市空服員職業工會昨天啟動罷工投票，首日已有五百人投票。交通部昨天首度找長榮航空資方高層商談，目標縮小勞資差距、找出雙方可接受的兩全方案，停止罷工。

桃空職工昨天發動罷工投票，由長榮空服員分會分別在桃園及高雄展開投票，為避免「華航決定長榮罷工」疑慮，設雙重門檻，除須全數會員過半同意，且須長榮分會八成同意。

目前總會會員五九三三人、需至少二九六七張同意票；長榮分會需二六二一張同意票，未通過任一門檻，就不會發動罷工。昨日統計桃園、高雄兩地一天有超過五百人投票，其中高雄會員已逾八成。

交部希望工會再精算日支費

交通部政次王國材表示，上週五與工會會談，工會訴求的疲勞航班已從九條收斂為東京、北京兩條；勞工董事也有折衷方案，在重要議題上有勞工代表列席；日支費部分，由於長榮認為與華航差距不大，交通部希望工會再精算。

交通部昨也找長榮資方商談，針對勞工董事、禁搭便車充分交換意見。長榮表達在公司治理上有困難，實難讓步；但王國材透露，長榮願意加強勞資溝通平台、照顧全體員工，也願就交通部與工會討論的替代方案攜回討論。

工會秘書長鄭雅菱表示，長榮祭出停發年終、不調薪、取消優待票等手段恐嚇，昨又傳出將暫停參與罷工員工的僱傭關係，但開放投票後，會員投票踴躍。工會仍開放對等協商機會，呼籲長榮停止打壓，拿出誠意。

長榮再拋暫停海外醫保等福利

針對暫停罷工員工僱傭關係，長榮回應，參與罷工的員工既無出勤義務，公司相對即無薪資與福利給付義務，但僅是海外醫療保險等福利暫時停止，澄清「暫停僱傭關係」說法不夠精確。

勞動部勞動關係司長王厚偉強調，罷工期間勞工拒絕提供勞務，資方不用給薪水，但雙方僱傭關係仍在。

消基會籲提前因應、降低衝擊

長榮一旦罷工，預估時間點恐落於端午連假或暑假旺季，王國材表示，將找華航等他航轉載。消基會昨則發聲明呼籲，主管機關應提前因應降低旅客衝擊，航空公司罷工犧牲旅客權益，無法出團或出入國門，應第一時間通知旅客；且依司法，罷工並非不可抗力，而是航空公司過失，旅行社也須負同責，應按天數比例賠償、最高一百％。

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