《健康充電站》復健運動講座

林口長庚紀念醫院復健科利國生老師5月16日上午10時30分至11時30分，在該院病理大樓6樓化療等候室（桃園市龜山區復興街5號）主講「癌症病友復健運動講座」。
洽詢電話為（03）328-1200轉3563洪小姐、5180呂小姐。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
林口長庚紀念醫院復健科利國生老師5月16日上午10時30分至11時30分，在該院病理大樓6樓化療等候室（桃園市龜山區復興街5號）主講「癌症病友復健運動講座」。
洽詢電話為（03）328-1200轉3563洪小姐、5180呂小姐。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
熱門推播