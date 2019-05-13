《健康充電站》復健運動講座
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2019-05-13

林口長庚紀念醫院復健科利國生老師5月16日上午10時30分至11時30分，在該院病理大樓6樓化療等候室（桃園市龜山區復興街5號）主講「癌症病友復健運動講座」。

洽詢電話為（03）328-1200轉3563洪小姐、5180呂小姐。

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