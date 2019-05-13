《愛肝加油站》肝癌免疫療法 健保有條件給付

2019-05-13

文／許金川

Q：我今年67歲，6年前發現肝癌，至今已經做了8次栓塞治療，上個月追蹤電腦斷層發現肝臟還有5-6顆腫瘤，而且已經侵犯到肝臟的門靜脈，距離上次栓塞還不到半年，怎麼腫瘤又長出來？還跑到血管裡？請問血管裡面的腫瘤，栓塞會有效果嗎？

醫師說要幫我申請健保的標靶藥物「蕾莎瓦」，還提到免疫療法，請問可行嗎？健保有給付嗎？

A：歷經多次動脈栓塞治療的肝癌患者，常常因為原本的腫瘤還未治療完全，新的腫瘤又長出來，新舊腫瘤交疊的情況下，肝癌復發的時間似乎越來越短，甚至一不小心，腫瘤就侵入肝內的門靜脈，或轉移到淋巴結，也可能跑到其他器官，常見如肺部或骨頭。

一旦腫瘤轉移出去，治療上除了考量肝內腫瘤，也要涵蓋其他被腫瘤侵犯的部位。

轉移到肝門靜脈的腫瘤，理論上動脈栓塞是塞不到的，因此，可評估局部放射線治療或肝動脈灌注化學治療的可行性；至於轉移到肺部或骨頭的肝細胞癌，如果是單一部位，可以考慮手術切除。

另外，全身性治療包括標靶藥物或免疫療法也是治療選擇之一，前者藉由抑制血管增生，以達治療目的，後者則是活化人體的免疫反應，來毒殺癌細胞。

目前健保有給付的標靶藥物是蕾莎瓦（Nexavar），只要肝臟功能還正常，電腦斷層或核磁共振確認腫瘤有轉移到肝門靜脈、淋巴結或其他器官，或是半年內有接受3次以上栓塞及電燒治療，且療效不佳者，都符合健保蕾莎瓦的用藥條件。

至於免疫療法藥物「保疾伏（Nivolumab）」日前也已加入健保，基本上除了肝臟功能需正常，以及一年內有3次以上的栓塞或電燒治療之外，還要曾經用過標靶藥物治療，目前病況又持續惡化者，才有機會以健保使用免疫療法治療，不過，若本身患有自體免疫疾病或有接受器官移植的患者，則不適用免疫療法。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/