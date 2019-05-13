心律不整、胸悶 可能是心肌梗塞發作

2019-05-13

文／陳玠宇

94歲的歐爺爺是高血壓、糖尿病及高血脂患者，平日服藥控制，身體還算硬朗，某日突然在家裡臉部漲紅至發紺，被家人送至急診室搶救。

一入院發現呈現低血壓休克且意識模糊，心跳速度緩慢，每分鐘僅不到20下，心電圖顯現完全性房室阻斷，經緊急插管治療、放置暫時性心律調節器，血壓仍然不穩，於是施行心導管檢查發現，他的冠狀動脈嚴重堵塞，趕緊將堵塞的血管打通，並給予強心劑治療，終於將歐爺爺從鬼門關前搶救回來，並且順利出院。

心肌梗塞的表現多樣，除了為人所熟知的胸痛、喘、冒冷汗等症狀外，心律不整也常伴隨發生，比例約佔2到3成，尤其是心室的心律不整比例最多，嚴重時會造成猝死。

當然，有些心律不整的原因並不一定是心肌梗塞所導致，包括先天心臟電路異常、心臟電路退化、心肌病變、心肌炎、心臟衰竭、電解質異常、內分泌失調，或者使用某些藥物等，皆可能導致心臟跳動不正常而引發心律不整，輕則只有輕微症狀，數秒鐘至數分鐘即自行緩解，嚴重則可能危及生命。

當自覺心跳不規律、心跳太快或太慢、常有胸悶或心悸，甚至不明原因突然昏倒，都必須有警覺性，趕緊尋求心臟科醫師的診治，以免錯失黃金治療時機。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師）

健康小叮嚀：減少心律不整發作的方法

●養成良好的生活習慣，規律適度運動，避免肥胖，若有其他慢性疾病，須好好控制。

●留意天氣溫差變化，注意保暖及避免身體脫水，且避免吸入過量的環境廢氣，如PM2.5空氣懸浮微粒。

●保持心情穩定，避免飲用咖啡因含量高的濃茶或咖啡，以及避免抽菸及過量飲酒。

（陳玠宇）

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