萬一出國遇到罷工／航空業建議 旅客自保有3招

2019-05-13

〔記者王憶紅、楊綿傑／綜合報導〕長榮空服員擬罷工，計畫出國旅遊、出差的民眾，要如何在空服員罷工時，保障自身權益呢？航空業人士建議，旅客可以透過投保旅平險、下載航空公司APP，以及訂票時勾選簡訊通知服務三項來自保。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，六月七日就是端午連假，之後是七月暑假，已有很多旅客在詢問，擔憂無法成行。若是罷工發生，長榮必須減班，事實上旅行社無計可施，因為票早就滿了，無從移轉。

旅平險 要在罷工日公布前投保

航空業人士提醒，民眾可投保「旅平險」、「旅行綜合險」及「旅遊不便險」，但一定要在罷工日期公布前投保，才有理賠。

投保前，要看清楚保險內容或詢問保險公司人員，例如，部分保險公司對罷工不理賠；罷工後，航空公司簽轉到其他航空公司，若其他航空公司因機械故障導致行程延誤，保險公司是否理賠？因行程延誤住宿機場，餐費、盥洗用品等支出，是否在理賠範圍內等，都須詢問清楚。

除保險外，航空業人士指出，出國前，手機要下載航空公司APP，可隨時知道是否罷工的最新動態及班機是否被取消等資訊。同時，訂位時勾選航空公司的「簡訊登錄」，若航班異動，航空公司會主動以簡訊通知。

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