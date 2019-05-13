長榮空服員今起罷工投票／政院跨部會小組應變 要求揭露資訊

2019-05-13

最快26日揭曉 是否達罷工票數

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，所屬桃園市空服員職業工會今天起發動罷工投票，必須通過全體同意票數過半、長榮分會同意票達八成的雙重門檻，最快五月廿六日就能揭曉是否達罷工票數；一旦過關，預估罷工時間為端午連假或暑假旅遊旺季。除長榮積極預估運能以求應變，行政院也組跨部會小組，研擬應變計畫，要求長榮需充分揭露航班訊息，甚至首度主動商請華航必要時協助載客。

為期25天投票 須通過雙重門檻

長榮與工會歷經廿次團體協約協商，收斂聚焦四大訴求，包括調高外站津貼、禁搭便車條款、改善疲勞航班、工會參與人評會並增設勞工董事，也向桃園市勞動局申請調解，歷經三次調解破局，啟動罷工投票。

罷工投票自今起至六月六日、為期廿五天，兩張選票為「你是否同意工會發動罷工」、「你是否同意工會設置罷工糾察線」；長榮分會五月十三日至五月廿六日、華航分會五月廿七日開始、其他航空會員六月三日開始，六月六日傍晚六點統一開票後公布結果。

工會控違法打壓 資方︰子虛烏有

工會秘書長鄭雅菱指出，根據「勞資爭議處理法」規定，罷工須經全體會員過半數同意，工會增設第二道門檻，長榮分會同意票也須超過八成，才會發動罷工。目前工會共五八○○名會員、長榮約三千二百人，同意票須超過二九○○張、長榮分會要超過二五六○張。

鄭雅菱說，長榮不斷對內部放話，若不停止違法打壓工會行為，工會無法重啟協商。交通部政次王國材上週接待工會代表，提出建議方案，工會表示可接受，交通部本週將再與長榮資方溝通，期盼罷工事件有解。

交部分別見勞資 盼罷工事件有解

長榮則強調，工會指控子虛烏有，已依民航局要求，研擬應變計畫，因須預估運能，所以調查空服員支援意願；為反制罷工造成衝擊，長榮已公告將停發年終、不調薪、取消三年員工優待票。

長榮應變計畫 商請華航必要時載客

長榮表示，五月以來訂位與載客率明顯下滑，罷工將造成更大衝擊。長榮是民營公司，須自負盈虧，採取合法因應措施，呼籲回到談判桌理性協商。

行政院院長蘇貞昌也指示由副院長陳其邁成立跨部會專案小組，研擬應變計畫。國內線部分，已對離島交通擬定相關調度計畫，如調度船隻、加開航班等；國際線部分，除長榮公司協調星空聯盟的國際航空公司協助載客，甚至首度商請華航在必要時協助載客，以保障消費者。

華航發言人劉朝洋表示，航班若有剩餘機位，當然會協助載運，也可望加開班機。

行政院消保處副處長吳政學表示，一旦罷工，長榮應設置說明專區，提供航班取消、調度、諮詢管道與補償資訊，消保處將同步揭露。

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