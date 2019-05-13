亞洲物理奧賽 台灣三銀四銅排第四

2019-05-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕二○一九亞洲物理奧林匹亞競賽成績昨揭曉，台灣八名高中生遠赴澳洲參賽，拿下三銀、四銅及一面榮譽獎，列亞洲第四；小將們雖個人成績及排名較去年進步，但今年已是第二次失金。

教育部表示，我國從二○○○年起參與亞洲物奧競賽，參賽國除亞洲各國，也包含澳洲、俄羅斯、羅馬尼亞等國家，今年賽事在澳洲舉辦，我國也派出建國中學、台中一中、科學工業園區實驗高中等八名學子參賽。

據統計，台灣參賽廿年來，迄今國際平均排名均在前三名，在二○○一、二○○三和二○一○年都拿下國際第一佳績，僅在二○○四年失去金牌，但當年國際排名第二，今年三銀四銅一榮譽、國際排名第四，是二度跌落三名外。

教育部表示，每年難易度不一，其實今年賽事只發出九面金牌，中國六金、俄羅斯二金、以色列一金，今年我國個人最佳成績排名全球十四，與去年比較有進步，但團體排名較落後。

該賽事獲金、銀、銅牌，可獲保送或推薦至大學校院，金牌另可獲頒十萬元獎學金，銀牌可獲五萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/